Galatasaray Beşiktaş maçında deplasman taraftarı olacak mı? GS BJK derbi biletleri çıktı mı ve fiyatlar ne kadar?
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor. Ligde haftanın maçı olarak gösterilen zorlu derbide Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen mücadeleye kısa bir süre kala deplasman yasağı ile ilgili aramalar gündem olmuş durumda. İşte, konuya ilişkin bilgiler...
Galatasaray Beşiktaş derbisi için artık heyecan doruğa çıktı. Milli aranın ardından Cuma akşamı itibariyle yeniden başlayacak olan Süper Lig'de haftanın maçı olarak gösterilen karşılaşmada Galatasaray, galibiyet serisini 8 maça çıkarmak; konuk ekip Beşiktaş ise derbi galibiyetiyle çıkışa geçmek için sahaya çıkacak. İşte, karşılaşma hakkında detaylar...
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Beşiktaş maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino; Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Icardi
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlein, Ghezzal, Rashica, Aboubakar
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?
Galatasaray Beşiktaş derbisi biletleri henüz satışa çıkmadı.
Söz konusu biletlerin 19 Ekim Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor ve Beşiktaş taraftarının da Rams Park'taki yerini alacağı açıklandı.