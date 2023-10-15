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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:50
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        Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 17 Ekim Salı günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

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