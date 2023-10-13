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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapılacak idmanla çalışmalarını sürdürecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:04 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:09
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        Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman dinamik ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmalarının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapılacak idmanla çalışmalarını sürdürecek.

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