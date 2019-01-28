Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışması ve ısınmayla başladı.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapılırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idman sona erdi.

Çalışmanın ardından sarı-kırmızılı ekip kampa girdi.