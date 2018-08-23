Bafetimbi Gomis'in gönderilmesinden sonra golcü arayışlarına giren Galatasaray'da futbol piyasasında bomba etkisi yapacak bir iddia ortaya atıldı... Sarı-Kırmızılıların şu anda Trabzonspor forması giyen eski oyuncusu Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimde bulunduğu öne sürüldü. Dün akşam Bordo-Mavili takımla idmana çıkan ve bugün ise ağrıları olduğu gerekçesi ile Ankaragücü maçının kadrosuna alınmayan Kral'ın, Sarı-Kırmızılı yöneticilerle bir temas halinde olduğu belirtildi.

ALBAYRAK VE SELÇUK ARABULUCU

Milli Takım'da Arda Turan'a yakınlığı ile bilinen ve bu nedenle Fatih Terim'in ilk tercihi olmayan Burak Yılmaz için ikinci başkan Abdürahim Albayrak'ın ve Selçuk İnan'ın arabulucu görevine soyunduğu öğrenilirken Terim'i ikna aşamasına getirdikleri ifade edildi. Burak Yılmaz'ın da Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı ve ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söylediği kaydedildi. Trabzonspor yönetiminin 4,5 milyon Euro istediği Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Sarı-Kırmızılıların anlaşma aşamasına geldiği belirtildi.

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