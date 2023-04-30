İHA

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar derbide 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2022-2023 sezonunda ilk kez bir derbiyi kaybetti. Aslan daha önce Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0, Beşiktaş’ı da evinde 2-1’lik skorla yenmişti.