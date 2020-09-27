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Galatasaray, bu sezon ilk kez kazanamadı

Süper Lig’in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, böylece bu sezon ilk kez sahadan galip ayrılamadı. Aslan daha önce Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i, Avrupa'da Neftçi Bakü ile Hajduk Split'i mağlup etmeyi başarmıştı

Galatasaray, bu sezon ilk kez kazanamadı

Galatasaray, bu sezon yaptığı 5. resmi maçta ilk kez rakibini yenemedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan'ın Neftçi ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımlarını yenen sarı-kırmızılı takım, ilk kez skor üstünlüğünü elde edemedi. Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atıp, 2 gol yiyen Galatasaray, aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada rakip fileleri havalandıramadı.

SAHASINDA FENERBAHÇE'Yİ 6 MAÇTIR YENEMİYOR

Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 6 maça çıktı. Türk Telekom Stadı'nda sarı-lacivertlileri son olarak 2014-2015 sezonunda yenen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı. Galatasaray, bu müsabakada da rakibi karşısında galibiyet alamayarak serinin 6 maça çıkmasını engelleyemedi.

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