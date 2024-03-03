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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring: 113 - Çankaya Üniversitesi: 99 |MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 113 - Çankaya Üniversitesi: 99 |MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 113-99 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 17:42 Güncelleme: 03.03.2024 - 17:42
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında evinde karşılaştığı Çankaya Üniversitesi'ni 113-99'luk skorla mağlup etti.

        Salon: Ahmet Cömert

        Hakemler: Fatih Güler, Sabri Gündüz, Ali Osman Kanık

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 44, Büşra Akbaş 4, Zyaire 41, Meltem Yıldızhan 4, Vanloo 4, Yağmur Kübra Taşar 2, Sude Yılmaz 8, Harrigan 4, Harika Gözde Eldaş, Hartley 2

        Çankaya Üniversitesi: Walker 26, Fontaine 4, Melike Yalçınkaya 20, McCarty 30, Gizem Tüzün 2, Gülse Uğur 6, Melike Tuğba Oral 4, İlayda Derman 3, Ayşenaz Kurtuldum 4

        1. Periyot: 27-27

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        Devre: 55-55

        3. Periyot: 83-75

        4. Periyot: 113-99

        Beş faulle çıkan: 38.36 Fontaine (Çankaya Üniversitesi)

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