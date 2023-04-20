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Galatasaray Çağdaş Faktoring: 78 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 87 MAÇ SONUCU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-78 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, durumu 2-0 yaparak finale yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring: 78 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 87 MAÇ SONUCU
AA

Taraftarı önünde maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. dakikada Jurjane ve Prints'in basketleriyle 9-2 üstünlük sağladı. Rakibine McBride ve Meesseman'ın isabetli şutlarıyla yanıt veren sarı-lacivertliler, 5. dakikada 9-9 beraberliği yakaladı. Stewart'ın 7. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle 14-11 öne geçen Fenerbahçe, ilk çeyreği 19-18 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe ev sahibi ekip, tempolu girdi. Pelin ve Büşra'nın hareketlendirdiği sarı-kırmızılılar, 12. dakikada McCovan'ın basketiyle 28-26 öne geçti. Çekişmeli geçen mücadelede üstünlük birkaç kez el değiştirirken, Galatasaray devre arasına 43-41 önde girdi.

İlk yarıda Galatasaray'da McCovan 15 sayı, 6 ribaunt, Prints 13 sayı, Nacickaite 9 sayı, 5 ribauntla ön plana çıktı. Fenerbahçe'de ise McBride 15 sayı, Meesseman 10 sayı, 5 ribaunt, Stewart 9 sayıyla mücadele etti.

Müsabakanın üçüncü çeyreğinin başında iyi savunma yapan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 23. dakikada farkı bir kez daha 7 sayıya (50-43) çıkardı. Fenerbahçe Alagöz Holding, Stewart ve Meesseman'ın basketleriyle rakibine karşılık verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Meltem Yıldızhan'ın 27. dakikadaki turnikesiyle durumu 59-50 yaptı ve farkı 9 sayıya çıkardı. Üç uzun oyuncu ile boyalı alanda etkili olan Fenerbahçe, farkı kapatarak çeyreğin bitimine 40 saniye kala Stewart'ın serbest atıştan kaybettiği isabetle 61-60 öne geçti. Bitime 21 saniye kala ev sahibi ekip, Büşra Akbaş ile 62-61 yapsa da 10 saniye kala Fenerbahçe Merve Aydın'ın basketiyle skoru 63-62'e getirdi. Son hücumu kullanan Galatasaray, bitime 3 saniye kala Pelin Derya'nın 3 sayılık basketiyle son periyoda 65-63 önde tamamladı.

Son periyot karşılıklı basketlerle başladı. Galatasaray'ın top kayıplarını iyi değerlendiren konuk takım, 33. dakikada 69-67 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, son 5 dakikaya 10 sayı farkla 77-67 galip durumda girdi. Kalan bölümde farkı koruyan Fenerbahçe, sahadan 87-78 galip ayrıldı.

Galatasaray'da 27 sayıyla maçın en skoreri olan McCovan'ın yanı sıra, 22 sayı üreten Prints ve 12 sayıyla mücadele eden Nacickaite'nin performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Fenerbahçe'de ise Meesseman 26, Stewart 23 ve McBride 17 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Eşleşmenin ilk maçını 84-60 kazanan sarı-lacivertliler, seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükseldi.

- Finalde rakip ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak.

Geçen hafta sonunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olan sarı-lacivertliler, bu kez Mersin temsilcisiyle ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

Finalde 3 galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Emin Moğulkoç, Uğur Özen, Nazlı Çisil Güngör

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Prints 22, Işıl Alben, Nacickaite 12, Jurjane 3, McCovan 27, Pelin Derya Bilgiç 3, Meltem Yıldızhan 2, Büşra Akbaş 9

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 9, McBride 17, Merve Aydın 8, Meesseman 26, Stewart 23, Alperi Onar 2, Stokes 2, Manolya Kurtulmuş

1. Periyot: 18-19

Devre: 43-41

3. Periyot: 65-63

5 Faulle çıkan: 39.29 Nacickaite (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

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