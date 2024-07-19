Galatasaray Çağdaş Faktoring, Brianna Fraser'ı transfer etti
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Azerbaycanlı forvet Brianna Fraser'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.
Giriş: 19.07.2024 - 22:23 Güncelleme: 19.07.2024 - 22:23
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, ABD asıllı Azerbaycanlı forvet Brianna Fraser'ı 1 yıllığına renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Brianna Fraser'a 'Hoş geldin' diyoruz. Şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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