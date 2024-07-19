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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray Çağdaş Faktoring, Brianna Fraser'ı transfer etti - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Brianna Fraser'ı transfer etti

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Azerbaycanlı forvet Brianna Fraser'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 22:23 Güncelleme: 19.07.2024 - 22:23
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        Galatasaray'a Azerbaycanlı forvet!
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, ABD asıllı Azerbaycanlı forvet Brianna Fraser'ı 1 yıllığına renklerine bağladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Brianna Fraser'a 'Hoş geldin' diyoruz. Şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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