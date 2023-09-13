Galatasaray Çağdaş Faktoring - Emlak Konut: 56-46 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Emlak Konut'u 56-46 yenerek sezona galibiyetle başladı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Emlak Konut'u 56-46 yendi.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-14 önde geçen sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 34-21 üstün gitti.
Final periyoduna da 46-38 önde giren Galatasaray Çağdaş Faktoring, karşılaşmayı 56-46 kazandı.
SALON: Şehit Mustafa Özel
HAKEMLER: Ali Şakacı, Fatma Öztürk, Kadir Giray Esen
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Büşra Akbaş 12, İnci Güçlü 6, Harrigan 10, Meltem Yıldızhan 4, Abdelkader 11, Yağmur Kübra Taşar, Gizem Yavuz 2, Berna Şahin, Sude Şahin, Arifecan Vardar, Vanloo 8, Harika Gözde Eldaş 3
EMLAK KONUT: Horvat 15, Gizem Mürüvet Uca, Gizem Başaran 7, Berfin Sertoğlu 8, Wiese 9, Ceren Akpınar, Sehernaz Çidal 3, Zeynep Şevval Gül 4, Eda Balkan
1´İNCİ PERİYOT: 22-14
DEVRE: 34-21
3´ÜNCÜ PERİYOT: 46-38