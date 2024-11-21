Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva deplasmanında
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sportiva ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sportiva'ya konuk olacak.
Pavilhao Sidonio Serpa Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 00.30'da başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 2. sırada bulunuyor. Son sırada bulunan Portekiz temsilcisi ise mücadele ettiği 4 karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva'yı mağlup etmesi halinde adını play-off turuna yazdırmayı garantileyecek.