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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva deplasmanında - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva deplasmanında

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sportiva ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:03
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        Galatasaray, Sportiva deplasmanında!
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sportiva'ya konuk olacak.

        Pavilhao Sidonio Serpa Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 00.30'da başlayacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 2. sırada bulunuyor. Son sırada bulunan Portekiz temsilcisi ise mücadele ettiği 4 karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva'yı mağlup etmesi halinde adını play-off turuna yazdırmayı garantileyecek.

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