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Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyeti ile en uzun 2. galibiyet serisini tazeledi! Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini; Portekizli yıldızı Sergio Olivieira'nın 68. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti ve ligde üst üste 9. maçını kazanmayı başardı. Sezona Kayserispor karşısında aldığı 1 puanla başlayan sarı kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından tüm maçlarını kazanarak en uzun 2. galibiyet serisini egale etti. Habertürk Giriş: 31.10.2023 - 12:40 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:40 facebook

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, mevcut sezon itibariyle lider Fenerbahçe'nin 2 puan arkasında zirve takibini sürdürüyor. Bu sezon ilk 10 maçında 9 galibiyet elde eden sarı kırmızılılar, ligdeki yenilmezlik serisini ise 16 maça çıkardı ve bu süre zarfında 46 puan toplamayı başardı. Cimbom, son yenilgisini ise geçtiğimiz sezon ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı ligin 30. haftasında almıştı...

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LİGDEKİ EN UZUN 2. GALİBİYET SERİSİNİ EGALE ETTİ



1959 yılından beri oynanan Süper Lig'de en uzun galibiyet serisine 14 maç ile 2022-2023 sezonunda ulaşan Galatasaray, bir sezon içinde elde ettiği en uzun 2. galibiyet serisini ise Çaykur Rizespor karşısında egale etti.



Cimbom, son olarak 1987-1988 sezonunun son 9 haftasında üst üste 9 maç kazanmayı başarmıştı.