Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayan akşam idmanı, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.