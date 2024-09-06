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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 22:39 Güncelleme: 06.09.2024 - 22:39
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        Galatasaray'da Çaykur Rizespor mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayan akşam idmanı, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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