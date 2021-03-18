Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Rizespor ile yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadı’nda karşılaşacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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