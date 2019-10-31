Galatasaray Cenk'i istedi

İngiliz basını, sezon başında Cenk Tosun’u isteyen takımlar arasında Galatasaray olduğunu iddia etti. Sarı-Kırmızılı kulübün yanında Katar’dan da bir talibi olan Cenk’in, Everton’da kalıp, savaşmayı seçtiği belirtildi. Cenk’in Ocak’ta Seri A’ya gidebileceği vurgulandı. Bu arada Cenk Tosun Everton’un Watford’u kupada 2-0 yendiği maçın 80’inci dakikasında oyuna girip, asist yaptı.

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