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HaberlerFutbolGalatasaray Cenk Tosun'u istedi

Galatasaray Cenk'i istedi

İngiliz basını, sezon başında Cenk Tosun'u isteyen takımlar arasında Galatasaray olduğunu yazdı. Öte yandan Cenk'in Ocak'ta İtalya'ya gidebileceği vurgulandı

Cenk Tosun

İngiliz basını, sezon başında Cenk Tosun’u isteyen takımlar arasında Galatasaray olduğunu iddia etti. Sarı-Kırmızılı kulübün yanında Katar’dan da bir talibi olan Cenk’in, Everton’da kalıp, savaşmayı seçtiği belirtildi. Cenk’in Ocak’ta Seri A’ya gidebileceği vurgulandı. Bu arada Cenk Tosun Everton’un Watford’u kupada 2-0 yendiği maçın 80’inci dakikasında oyuna girip, asist yaptı.

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