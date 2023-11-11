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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Christian Atsu ve Taner Savut'u unutmadı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Christian Atsu ve Taner Savut'u unutmadı

        Galatasaray, Hatayspor maçı öncesinde Christian Atsu ve Taner Savut'u anıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 19:21 Güncelleme: 11.11.2023 - 19:21
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        Galatasaray, Atsu ve Savut'u unutmadı
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        Galatasaray Kulübü'nden Hatayspor maçı öncesi anlamlı bir hareket geldi.

        Sarı kırmızılı takım, maç öncesi depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'u unutmadı. Galatasaray resmi sosyal medya hesabı yedek kulübesinde bulunan tişörtleriyle paylaşarak, "Kalbimizdesiniz…" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi "Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız." pankartı ve tişörtleriyle sahaya çıktı.

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