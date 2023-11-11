Galatasaray, Christian Atsu ve Taner Savut'u unutmadı
Galatasaray, Hatayspor maçı öncesinde Christian Atsu ve Taner Savut'u anıyor...
Galatasaray Kulübü'nden Hatayspor maçı öncesi anlamlı bir hareket geldi.
Sarı kırmızılı takım, maç öncesi depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'u unutmadı. Galatasaray resmi sosyal medya hesabı yedek kulübesinde bulunan tişörtleriyle paylaşarak, "Kalbimizdesiniz…" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi "Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız." pankartı ve tişörtleriyle sahaya çıktı.