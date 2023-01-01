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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray, çıkışını sürdürüyor

Galatasaray, son haftalardaki çıkışını sürdürüyor. Ligde beş maçlık bir seri yakalayan sarı kırmızılılar, 2022 yılını lider olarak bitirdi

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    Galatasaray'da liderlik sevinci yaşanıyor. Ligde önemli bir çıkış yakalayan sarı kırmızılılar, 2022 yılını zirvede tamamlamayı başardı.
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