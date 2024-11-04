Galatasaray'da 2 ayrılık kapıda!
Ligde 11 hafta geride kalırken Galatasaray, liderlik koltuğunda bulunuyor. Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, 2 futbolcuyla yollar ayrılabilir.
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Takıma katılacak futbolcuların yanı sıra gidecek isimlerin de olması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda ayrılığı en muhtemel oyuncu Hakim Ziyech... Faslı futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.
Ziyech, geçtiğimiz sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Bu yaz bedelsiz şekilde bonservisi alınan tecrübeli oyuncu, beklenen katkıyı veremedi.
Bu sezon 5 maçta Galatasaray forması giyen Ziyech, gol veya asist üretemedi. Faslı futbolcu, yıllık 2.85 milyon Euro net ücret kazanıyor.
Yönetim, bu maaş yükünden kurtulmak için oyuncunun gidişine çok sıcak bakıyor. Ziyech'in de takımdan ayrılma konusunda zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.
YUSUF DEMİR KİRALANABİLİR
Diğer yandan kulüpteki geleceği merak edilen bir diğer isim Yusuf Demir... 2 sezon önce büyük beklentilerle transfer edilen Yusuf, yeterince süre bulamadı.