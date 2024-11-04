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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da 2 ayrılık kapıda! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da 2 ayrılık kapıda!

        Ligde 11 hafta geride kalırken Galatasaray, liderlik koltuğunda bulunuyor. Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, 2 futbolcuyla yollar ayrılabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 20:34 Güncelleme: 04.11.2024 - 20:34
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        Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Takıma katılacak futbolcuların yanı sıra gidecek isimlerin de olması bekleniyor.

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        Sarı-kırmızılılarda ayrılığı en muhtemel oyuncu Hakim Ziyech... Faslı futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

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        Ziyech, geçtiğimiz sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Bu yaz bedelsiz şekilde bonservisi alınan tecrübeli oyuncu, beklenen katkıyı veremedi.

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        Bu sezon 5 maçta Galatasaray forması giyen Ziyech, gol veya asist üretemedi. Faslı futbolcu, yıllık 2.85 milyon Euro net ücret kazanıyor.

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        Yönetim, bu maaş yükünden kurtulmak için oyuncunun gidişine çok sıcak bakıyor. Ziyech'in de takımdan ayrılma konusunda zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.

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        YUSUF DEMİR KİRALANABİLİR

        Diğer yandan kulüpteki geleceği merak edilen bir diğer isim Yusuf Demir... 2 sezon önce büyük beklentilerle transfer edilen Yusuf, yeterince süre bulamadı.

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        21 yaşındaki futbolcunun daha fazla forma giyebileceği bir takıma kiralanması gündemde...

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