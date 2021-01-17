Galatasaray'da 5 değişiklik

Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Yeni Malatyaspor maçına göre 11'de 5 değişiklik yaptı. Terim, Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Babel, Emre Akbaba ve Emre Kılınç’ın yerine Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Etebo, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan’a görev verdi. Sahaya Arda kaptan olarak çıktı.

Sarı-kırmızılılar, derbiye Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Younes Belhanda, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan ve Mbaye Diagne 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli bekledi.

Etebo, son olarak kupadaki Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasına 11 başlamıştı. Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşında talihsiz bir olay yaşayan ve yaralanan Omar Elabdellaoui kadroda bulunmuyor.