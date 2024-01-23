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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı 2-3 hafta yok! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı 2-3 hafta yok!

        Galatasaray, Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı. Başarılı savunma oyuncusunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 23.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:02
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        Abdülkerim Bardakcı 2-3 hafta yok!
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        Galatasaray'ın Trabzonspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu açıklandı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, başarılı savunma oyuncusunun sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı.

        İşte o açıklama:

        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

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        2-3 HAFTA YOK!

        Abdülkerim Bardakcı'nın 2 ila 3 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumda Abdülkerim en az 3 maçta sarı-kırmızılı formadan uzak kalacak.

        Abdülkerim'in kaçıracağı maçlar şu şekilde:

        25 Ocak: İstanbulspor

        29 Ocak: Gaziantep FK

        4 Şubat: Samsunspor (D)

        Abdülkerim, 11 Şubat'taki Başakşehir ile 15 Şubat'taki Sparta Prag maçlarına ise yetiştirilmeye çalışılacak.

        Öte yandan Galatasaray'da bu sezon sağlık heyetinin açıkladığı sakatlıkların beklenenden erken iyileşmesi dikkat çekiyor. Bu doğrultuda Abdülkerim'in tam olarak ne zaman sahalara döneceği merak konusu oldu.

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