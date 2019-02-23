Galatasaray'da Akhisar hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesindeki tek antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.



Florya Metin Oktay Tesisleri´nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi´nde oynanan son maçta tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, yarın oynayacağı Akhisarspor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri´nde kampa girdi.