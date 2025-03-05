Galatasaray'da Alanyaspor hazırlığı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üçe üç oyun ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.

Antrenman dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.