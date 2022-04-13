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Galatasaray'da altyapıdan altı oyuncu antrenmana çıktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana altyapıdan Beknaz Almazbekov, Özgür Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Zeki Mert Saki ve Emir Tintiş de katıldı.

Galatasaray'da altyapıdan altı oyuncu antrenmana çıktı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yapılan antrenman küçük sahada ısınma hareketleri ve mobilite çalışmaları ile başladı.

Ardından büyük sahada pozisyon oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın bu bölümünde takım iki gruba ayrıldı. Dinamo Kiev maçında oynayacak olanlar taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Diğer futbolcular, önce savunma ardından pas ve pozisyon bitirme çalışması yaptı.

Öte yandan Mostafa Mohamed takımla birlikte çalıştı. İkinci bölümde Dinamo Kiev maçında oynamayacak olanlarla kontrollü bir şekilde çalışmaya devam etti. Sofiane Feghouli, kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.

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