Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Angelino belirsizliği - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Angelino belirsizliği

        Galatasaray'da, Angelino'nun takımdaki geleceği merak konusu. Yönetim, İspanyol oyuncuyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'da, Angelino belirsizliği yaşanıyor. Son dönemde sol bek sıkıntısı yaşayan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz yaz 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

        2

        İspanyol futbolcu, Leipzig kulübünden satın alma opsiyonuyla kiralandı. Angelino'nun, kiralık sözleşmesinde şarta bağlı bir opsiyon bulunuyor.

        3

        26 yaşındaki futbolcu, şu ana dek 19 kez sahada yer aldı. İspanyol futbolcu, sarı kırmızılı ekipte bir maçta daha forma giyerse sözleşmedeki opsiyon devreye girecek.

        4

        Anlaşmaya göre Angelino, Galatasaray'da toplamda 20 resmi karşılaşmada sahaya çıkarsa bonservisi alınacak.

        5

        Sarı kırmızılıların, bu durumda Alman ekibi Leipzig'e 6 milyon euro ödeme yapması gerekecek.

        6

        Galatasaray yönetimi ve teknik heyet ise Angelino'nun gösterdiği performanstan memnun değil. İspanyol futbolcu, şu ana dek 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

        7

        Sarı kırmızılılar, sözleşme şartlarını düzenlemek için Leipzig kulübü yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor.

        8

        Alman ekibinden olumlu yanıt gelmezse, Angelino sezon sonuna dek Galatasaray forması giymeyebilir.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Çılgın gece!
        Çılgın gece!
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Fed sonrası altında yükseliş
        Fed sonrası altında yükseliş
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti