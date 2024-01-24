Galatasaray'da Angelino ile yollar ayrılıyor

Bu yaz büyük beklentilerle transfer edilen Angelino'nun Galatasaray macerasında sona yaklaşılıyor... Satın alma opsiyon maddesinin devreye girmesine 1 maç kalan İspanyol futbolcuya İtalya ve Fransa'dan talipler bulunuyor.

Sezonu Galatasaray'da tamamlamak istese de RB Leipzig'in sarı-kırmızılıların müzakere tekliflerine olumsuz yanıt vermesi üzerine Angelino da menajeriyle görüşerek kendisine kulüp bulmasını istedi.

İtalya'dan Torino ve Roma'nın Angelino ile ciddi şekilde ilgilendiği ve özellikle Torino'nun istekli olduğu öğrenildi.

Diğer yandan Marsilya da sol beke takviye yapmayı planlıyor ve Angelino da seçenekler arasında yer alıyor.