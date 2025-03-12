Galatasaray'da Antalyaspor maçı mesaisi
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 14 Mart Cuma günü Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 14 Mart Cuma günü Galatasaray, Onvo Antalyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.