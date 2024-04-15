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        Galatasaray'da Aurier kararı!

        Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier, Alanyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahada olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 19:24 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:24
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        Galatasaray'da Aurier kararı!
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        Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da bir ilk yaşandı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arasında takıma katılan Serge Aurier'e Alanya deplasmanında ilk 11'de forma verdi.

        Fildişi futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez sahada olacak.

        Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

        Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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