Galatasaray'da Aurier kararı!
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier, Alanyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahada olacak
Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da bir ilk yaşandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arasında takıma katılan Serge Aurier'e Alanya deplasmanında ilk 11'de forma verdi.
Fildişi futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez sahada olacak.
Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:
Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi