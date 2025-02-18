Galatasaray'da Az Alkmaar mesaisi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'ı ağırlayacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.