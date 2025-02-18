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        Galatasaray'da Az Alkmaar mesaisi

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:36
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        Galatasaray'da Az Alkmaar mesaisi!
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        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'ı ağırlayacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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