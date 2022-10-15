Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a konuk olurken ilk 45 dakikada ise ev sahibi ekibin üstünlüğü vardı. Kayserispor 22'de Gavranovic, 34'te ise Onur Bulut'un golleriyle öne geçerken ilk yarı da 2-0'lık Kayserispor üstünlüğüyle noktalandı.

İkinci yarıya üç değişiklikle başlayan Galatasaray aradığı golü 53'te buldu: Soldan açılan ortaya Abdülkerim ve Barış Alper Yılmaz yükselirken top Kayserispor ağlarıyla buluştu. Hakem Arda Kardeşler, VAR ile görüştükten sonra bu golün geçersiz olduğunu ve pozisyonda el olduğunu belirtti.