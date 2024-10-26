Galatasaray'da Beşiktaş derbisi mesaisi!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile pazartesi günü evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 26.10.2024 - 15:55 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:55
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlaydı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcuların topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.
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