Galatasaray'da Beto iddiası!

Galatasaray'ın Göztepe'deki sözleşmesi biten Portekizli kaleci Beto ile anlaştığı iddia edildi. NTV Spor'da yer alan habere göre; Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe'deki sözleşmesi sona eren Beto ile anlaşmaya vardı. Göztepe'de üç sezon geçiren 38 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde Sevilla, Benfica, Sporting, Braga, Cluj ve Porto gibi takımların da formasını giydi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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