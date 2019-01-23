Paris Saint-Germain, Fernando Reges için Galatasaray ile görüşmelerini hızlandırdı. PSG’nin Fatih Terim’in satılmasına kesin olarak karşı çıktığı Brezilyalı oyuncu için 7 milyon euro teklif ettiği bildirildi.

Fransa basını, Verratti'nin ağır bir sakatlık yaşaması, Rabiot'nun Barcelona ile görüşmesinden dolayı kadro dışı bırakılması ve Diarra'nın da futbolu bırakma noktasında olması nedeniyle orta sahası çöken PSG'nin Fernando için gözünü kararttığını bildirdi.

Paris ekibi için kısa vadede en iyi tercihin 31 yaşındaki oyuncu olduğu aktarılırken, transferin bu hafta noktalanacağı iddia edildi.