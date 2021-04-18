Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Galatasaray'da birlik ve beraberlik mesajı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda Denetim, Sicil ve Disiplin Kurulu üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Galatasaray'da birlik ve beraberlik mesajı

Galatasaray'da yönetim krizi şimdilik sona erdi... Mustafa Cengiz'in "Futbolcuların haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor." sözleri ve sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte yönetim Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelirken toplantıdan birlik ve beraberlik mesajları çıktı.

DHA'nın haberine göre Türk Telekom Stadyumu´nda gerçekleştirilen toplantı az önce sona erdi. Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerin katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

CENGİZ'DEN YÖNETİCİLERİ UYARI

Ayrıca Mustafa Cengiz toplantıda, yöneticilerin sohbet odalarında hiçbir şekilde açıklama yapmaması yönünde sert bir şekilde uyarıda bulundu.

SEÇİM NE ZAMAN?

Galatasaray'da başkanlık seçimi, yeterli çoğunluk sağlanması halinde 22 Mayıs’ta yapılacak. Galatasaray’da başkanlık seçimi, yeterli çoğunluk sağlanması halinde 22 Mayıs’ta yapılacak. Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca'dan sonra Eşref Hamamcıoğlu da Galatasaray başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.

FLORYA'DAKİ O FOTOĞRAF

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" sözleri rahatsızlık yaratmıştı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Cengiz'in sözlerinin ertesi günü Florya'ya giderek futbolcularla bir toplantı yapmış ve fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Fotoğrafta Fatih Terim ise yer almamıştı.

RESMİ SİTEDEN YALANLAMA

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz'in "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" şeklinde basında çıkan ve çok konuşulan bu sözlerini yalanlamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gaziantep - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN - Spor Haberleri
FUTBOLİlk gol geldi
Başakşehir - Fenerbahçe maçına saatler kaldı! İşte Emre Belözoğlu'nun muhtemel 11'i - Spor Haberleri
FUTBOLRakip Başakşehir! Emre Belözoğlu'nun 11'i...
HODRİ MEYDAN| Mustafa Cengiz o ismin istifasını isteyecek! - Son dakika spor haberleri
FUTBOLGalatasaray'da sıcak saatler
YORUMLAR| Göztepe - Galatasaray maçının yazar yorumları! Kerem Aktürkoğlu için ne dediler? - SPOR haberleri
FUTBOLOrta sahada işi bitirdiler!
Altay Bayındır ameliyat oldu
FUTBOLAltay Bayındır ameliyat oldu
PSG, Saint-Etienne'i 90+5. dakikada bulduğu golle 3-2 yendi
FUTBOLPSG, 90+5'te kazandı
Beşiktaş'ta, Sivasspor maçı hazırlıkları
FUTBOLBeşiktaş'ta, Sivasspor mesaisi
Eskişehirspor: 0 - Balıkesirspor: 3
FUTBOL3 gol 3 puan!
Adana Demirspor - Giresunspor maçında tepki çeken görüntü: Yasağa rağmen binlerce taraftar
FUTBOLYasağa rağmen binlerce taraftar!
Messi rekorlarına bir yenisini daha ekledi
FUTBOLMessi'den yeni rekor!