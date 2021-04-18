Galatasaray'da yönetim krizi şimdilik sona erdi... Mustafa Cengiz'in "Futbolcuların haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor." sözleri ve sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte yönetim Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelirken toplantıdan birlik ve beraberlik mesajları çıktı.

DHA'nın haberine göre Türk Telekom Stadyumu´nda gerçekleştirilen toplantı az önce sona erdi. Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerin katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

CENGİZ'DEN YÖNETİCİLERİ UYARI

Ayrıca Mustafa Cengiz toplantıda, yöneticilerin sohbet odalarında hiçbir şekilde açıklama yapmaması yönünde sert bir şekilde uyarıda bulundu.

SEÇİM NE ZAMAN?

Galatasaray'da başkanlık seçimi, yeterli çoğunluk sağlanması halinde 22 Mayıs’ta yapılacak. Galatasaray’da başkanlık seçimi, yeterli çoğunluk sağlanması halinde 22 Mayıs’ta yapılacak. Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca'dan sonra Eşref Hamamcıoğlu da Galatasaray başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.

FLORYA'DAKİ O FOTOĞRAF

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" sözleri rahatsızlık yaratmıştı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Cengiz'in sözlerinin ertesi günü Florya'ya giderek futbolcularla bir toplantı yapmış ve fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Fotoğrafta Fatih Terim ise yer almamıştı.

RESMİ SİTEDEN YALANLAMA

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz'in "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" şeklinde basında çıkan ve çok konuşulan bu sözlerini yalanlamıştı.