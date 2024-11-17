Galatasaray'da Bodrum FK maçı mesaisi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular koşu ve geniş alanda topa sahip olma antrenmanının ardından çift kale maçla çalışmayı tamamladı.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.