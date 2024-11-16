Galatasaray'da Bodrum mesaisi sürüyor
Süper Lig lideri Galatasaray, 13. haftada oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.