Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı. Seçim kararı alıp 21 ya da 28 Mayıs'ta sandığa gitmeyi düşünen mevcut yönetim bu süre içinde harcama yapamayacak. Futbol takımı başta olmak üzere sporculara olan 2021 yılı borçlarının tamamını kapatan yönetim, 2022'nin ilk 3 ayındaki alacakların ancak %40'ını ödedi. Bütçeye onay çıkmadığı için futbol takımının da oyuncu ücretlerinin kulüp kasasından ödenmesi şimdilik mümkün değil! Seçime kadar kulübün en önemli sorunlarından biri de bu olacak.

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