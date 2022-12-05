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Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Cengiz Ünder sesleri yükselirken bu transferdeki son durum da ortaya çıktı. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmeleri...

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  • Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...

    Galatasaray'da 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklar sürerken transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
  • Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...

    Sarı-kırmızılılarda takviye düşünülen mevkilerin başında kanat bölgesi geliyor.
  • Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...

    Aslan'ın gündeme aldığı isimlerden ilki ise Marsilya'da umduğunu bulamayan Cengiz Ünder...
  • Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...

    Galatasaray, Marsilya'daki durumu belirsiz olan yıldız isim için harekete geçerken Fransa'dan yeni bir haber geldi.
  • Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...

    Coeur Marseillais'te yer alan haberde Cengiz'in Marsilya kariyerine iyi başlasa da Tudor'un da gelişiyle kulübeye hapsolduğu ifade edildi.
  • Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...

    Geçen sezon 13 gol ve 7 asistle beğeni toplayan Cengiz'in satın alma opsiyonun 8.5 milyon Euro'ya alındığı hatırlatıldı.
  • Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...

    Takımdan ayrılmaya yakın olan Cengiz için Galatasaray'ın devrede olduğu ifade edilirken daha önce Roma'da boy gösterdiği Serie A'dan da taliplerinin olduğunun altı çizildi.
  • Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...

    Galatasaray'ın ocak ayında Cengiz Ünder için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

     
  • Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...

    8+3 kuralından dolayı yerli rotasyonunu artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi ile masaya oturacak.
  • Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...

    Bu sezon 20 resmi maçta şans bulan Cengiz, sadece 1 asiste imza atabildi.
  • Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...

    Altınordu altyapısından yetişen ve 2016 yazında 4.8 milyon euro karşılığında Başakşehir'e, 2017 yazında ise 14.25 milyon euro karşılığı Roma'ya transfer olmuştu. 
  • Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...

    Cengiz, 2020/21'de Leicester'da geçen kiralık döneminin ardından ise 2021 yazında 8.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya transfer oldu.

     
  • Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...
  • Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Transferde rakipler...

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