Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Cenk Ergün'ün isitfası kabul edildi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Cenk Ergün'ün isitfası kabul edildi!

        Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün istifası kabul edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 14:16 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da Cenk Ergün kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'da Cenk Ergün'ün istifası kabul edildi.

        Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

        "Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün'ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün'e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

        Cenk Ergün, transfer dönemindeki tepkilerin ardından görevinden ayrılmıştı.

        DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün akşam katıldığı Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınında Cenk Ergün'ün istifasıyla ilgili konuşmuştu.

        Cenk Ergün'ün kararına kızgın olduğunu söyleyen Dursun Özbek "Cenk Ergün'ün istifa ediş şeklini tasvip etmiyorum. Ben onun ağabeyiyim, başkanıyım, patronuyum. Böyle sosyal medya üzerinden istifa olmaz. Bunu bir tarafa koyun. Onun ağabeyi olmam hasebiyle kırgınlık yok, kızgınlık var. Böyle istifa olmaz. Kendisiyle geçmiş dönemde de çalıştık. Sevdiğim, becerikli, işini bilen bir kardeşim. Gelirsin oturup konuşuruz, nedir derdin sıkıntın... Konuşma fırsatımız olmadı. Belli bir süre seyahate gitti. Döndüğünde konuşacağız." dedi.

        "İZNE GİTTİ, KONUŞACAĞIZ"

        Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "Kızgınlık doğru kelime. Cenk'in ağabeyiyim ama kendisi neticede bir profesyonel. Bütün bu ilişkileri dikkate aldığın zaman bir usul vardır. Gelirsin anlatırsın, nedir ne değildir, yardımcı olabiliyorsak çözebiliyorsak çözelim. Buna fırsatımız olmadı. Transfer dönemi bitti, izne gitti. Geldiği zaman kendisiyle konuşacağım ama kızgın olduğum kesin" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi!
        O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?