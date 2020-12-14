Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde ise taktik antrenman yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Marcelo Saracchi, kontrollü bir şekilde antrenmanda yer alırken, Ryan Babel ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada özel çalışma yaptı. Fatih Öztürk, diz ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı.