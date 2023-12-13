Galatasaray'da Davinson Sanchez formasına kavuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Adana Demirspor maçının 11’ine göre Kopenhag karşılaşmasında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Dries Mertens’in yerine Davinson Sanchez, Angelino, Kaan Ayhan ve Wilfried Zaha’ya görev verdi.

Galatasaray’da sakatlığını atlatan Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, Kopenhag karşılaşmasına 11'de başladı. Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Sanchez; Manchester United, Pendikspor ve Adana Demirspor müsabakalarında oynayamamıştı.

Sakatlığından dolayı son maçta kadroda olmayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise yedeklerde yer aldı.