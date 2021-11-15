Galatasaray'da derbi mesaisi başladı

"Bölünmüş" bir ülkenin Elmas'ı oldu!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik pas ve top kapma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda hedefli ve hedefsiz pas oyunları ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu.

Milli takımlarından davet alan 15 oyuncu antrenmana katılmadı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.