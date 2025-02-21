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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da derbi mesaisi başladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da derbi mesaisi başladı!

        Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:28 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:28
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        Galatasaray'da derbi mesaisi başladı!
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam eden idman, 2'ye 2 oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

        Galatasaray, derbinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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