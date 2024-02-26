Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da derbi öncesi sınırda olan oyuncular kart görmedi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da derbi öncesi sınırda olan oyuncular kart görmedi

        Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira, Antalyaspor maçını kart görmeden tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 23:06 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'da sınırdakiler kart görmedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyordu. Bu 3 futbolcu mücadeleyi sarı kart görmeden tamamladı.

        Maçta Kerem Aktürkoğlu ile Davinson Sanchez 11’de başlarken, Oliveira ise sonradan oyuna dahil oldu. Teknik Direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde bu 3 futbolcu, gelecek hafta Dolmabahçe’deki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Kim mutlu ki?"
        "Kim mutlu ki?"
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Sosyal medya savaşları!
        Sosyal medya savaşları!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'