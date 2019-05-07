Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler gerçekleştirilecek.
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