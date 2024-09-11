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        Galatasaray'da dudak uçuklatan tablo!

        Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimle ayağa kalktı ve son iki sezonda şampiyonluğa ulaşacak kadrolar kurdu ancak yapılan transferler sarı-kırmızılılara pahalıya mâl oldu. Dursun Özbek ve Erden Timur döneminde transfer edilen oyuncuların ayrılık süreçleri Galatasaray'a büyük maliyetler çıkardı.

        Giriş: 11.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:39
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        2022-23 sezonunda Dursun Özbek başkanlığında, futbolun yönetimi Erden Timur'a emanet edildi ve kadro sil baştan yenilendi. Leo Dubois, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Dries Mertens, Mauro Icardi ve Juan Mata gibi deneyimli isimler takıma katıldı.

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        Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bir sonraki sezonda da Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Tete, Cedric Bakambu, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha gibi yıldızları kadrosuna dahil etti.

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        Ancak ayrılıklar kulübe ağır faturalar getirdi. Galatasaray, geçen yaz Midtsjö ile yollarını ayırdıktan sonra bu yaz da Zaha, Oliveira ve Dubois gibi isimlerle devam etmeme kararı aldı.

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        Zaha, büyük umutlarla takıma katılmıştı fakat Lyon’a kiralandı. Galatasaray, Zaha’nın maaşını ödemeye devam edecek ve kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro alacak. Ancak bu süreç Galatasaray’a yaklaşık 9 milyon Euro'ya mal olacak.

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        Galatasaray, UEFA listesi öncesinde limit açmak için Sergio Oliveira ile de yollarını ayırdı. Portekizli futbolcuyla 5,8 milyon Euro karşılığında anlaşıldı. Olympiakos ile anlaşan Oliveira, 6,4 milyon Euro olan alacağından 600 bin Euro feragat etti ancak Galatasaray, futbolcunun neredeyse iki yıllık maaşını ödemeyi kabul etti.

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        Başakşehir’e kiralanan Leo Dubois ile de yollar ayrıldı. Son iki yılda takıma katılan transferler arasında Galatasaray’a para kazandırarak ayrılan tek isim ise Tete oldu.

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        Galatasaray’da son iki sezonun ardından yapılan transferlerin faturası ağır oldu. Kulüp, yeni sezonda hem mali dengeleri sağlamak hem de sahada başarıyı yakalamak için yeniden yapılanmaya gidiyor.

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