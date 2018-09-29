Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba'nın sakatlığı taraftarı korkuttu. Müsabakanın 29. dakikada şut çekmek için ayağını salladığı sırada Moussa Kone ile çarpışan Emre Akbaba, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Sarı-kırmızılı futbolcu, 33. dakikada kendisini yere bırakarak kenara geldi. Tedavisinin ardından yeniden sahaya dönen ve kendisini deneyen Emre'nin yerine 38. dakikada Fernando Reges girdi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Emre Akbaba'nın sakatlanarak oyundan çıktığının hatırlatılması üzerine Albayrak, "Emre Akbaba sakatlanınca maçı bırakıp soyunma odasına koştum. Doktorlarıyla konuştum. Darbe almış ama ciddi bir şeyi yok. İnşallah Porto maçına yetişecek. Kendisi sakatlanıp çıktığı için çok üzüldü. İyi ki de hoca çıkarmış. Üzerine gitse, belki daha kötü olabilirdi. Allah her kulübe böyle oyuncular nasip etsin. Hep sahada kalıp görev almak istiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, 3 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Porto takımı ile karşılaşacak.

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