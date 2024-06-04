Galatasaray'da Erden Timur için veda vakti

Galatasaray'da üçüncü kez başkan seçilen Dursun Aydın Özbek'in yönetim kurulu mazbatalarını alıp göreve başlarken gözler de Erden Timur'a dönmüştü.

İkinci Özbek yönetiminde de son anda listeden çıkan ve Sportif AŞ'ye başkan vekili olarak atanan Timur, üçüncü Özbek döneminde ise Sportif AŞ'de yer almayacak.

Başkan Özbek'in kameralar önünde birkaç kez göreve devam çağrısı yaptığı Timur'u ikna çabaları sonuç vermezken Timur bugün basın mensuplarıyla bir araya gelecek ve açıklamalar yapacak.

11.00'de başlayacak basın toplantısıyla önemli konulara dair bilgiler vermesi beklenen Timur, Galatasaray'a veda etmesine dair gerekçelerini sıralayacak.