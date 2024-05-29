Galatasaray'da Erden Timur yol ayrımında!

Süper Lig'de üst üste iki sezondur şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Galatasaray'da üçüncü Dursun Özbek dönemi de başlıyor.

Cumartesi günü gerçekleşen seçimde rekor oy alan Dursun Özbek ve yönetim kurulu mazbatalarını bugün aldı.

Sarı-kırmızılıların yeni yönetimi yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Başkan Dursun Aydın Özbek Galatasaray'daki görev dağılımını da yarın yönetim kurulu üyelerine tebliğ edecek.

ERDEN TİMUR YOL AYRIMINDA

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isim olan Erden Timur ise yol ayrımında...

Florya Projesi konusunda Başkan Özbek ile aralarında fikir ayrılığı bulunduğunu belirten Timur, Sportif AŞ'deki görevinden istifa etmeyi düşünüyor.