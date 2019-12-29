AA

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını sergiledi.

Galatasaray'ın başındaki 4. dönemini geçiren Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekiple 10. kez ilk yarının tamamında görev yaptı.

Fatih Terim yönetiminde en az puan topladığı ilk yarı performansını 29 puanla 2003-2004 ve 2018-2019 sezonlarında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon elde ettiği 27 puanla söz konusu sezonların gerisinde kaldı.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetimindeki ilk yarı performansları şöyle:

Sezon Sıra O G B M A Y Av. P 1996-1997 1 17 14 2 1 50 15 35 44 1997-1998 3 17 10 3 4 38 22 16 33 1998-1999 3 17 11 4 2 47 19 28 37 1999-2000 1 17 13 3 1 36 14 22 42 2002-2003 2 17 11 3 3 27 17 10 36 2003-2004 5 17 8 5 4 27 23 4 29 2011-2012 1 17 11 4 2 27 11 16 37 2012-2013 1 17 9 6 2 34 20 14 33 2018-2019 5 17 8 5 4 30 21 9 29 2019-2020 17 7 6 4 23 15 8 27

SON 9 SEZONUN EN KÖTÜ İLK YARI PERFORMANSI

Galatasaray, Süper Lig'de son 9 sezonda en az puan topladığı ilk yarı performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde 46 puanla 8. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonunun ilk yarısını 23 puanla tamamlamıştı. Bu sezon 27 puan toplayan Galatasaray, 2010-2011'den sonra ilk yarılar itibarıyla en az puan aldığı sezonu yaşadı.

Galatasaray'ın son 9 sezondaki ilk yarı performansı şu şekilde:

Sezon O G B M A Y Av. P 2011-2012 17 11 4 2 27 11 16 37 2012-2013 17 9 6 2 34 20 14 33 2013-2014 17 9 6 2 28 17 11 33 2014-2015 17 12 2 3 28 18 10 38 2015-2016 17 8 6 3 38 23 15 30 2016-2017 17 11 3 3 31 16 15 36 2017-2018 17 11 2 4 37 22 15 35 2018-2019 17 8 5 4 30 21 9 29 2019-2020 17 7 6 4 23 15 8 27

İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ KORUYAMADI

Galatasaray, 41 maç süren iç saha yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Sarı-kırmızılı takımın, Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra elde ettiği 41 maçlık yenilmezlik serisi, 12. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasıyla sona erdi.

Galatasaray, 1-0 mağlup olduğu Medipol Başakşehir karşılaşmasından önce sahasında çıktığı 41 lig maçında 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşamıştı.

DEPLASMAN SIKINTISI SÜRÜYOR

Galatasaray'ın son yıllarda yaşadığı deplasman sorunu bu sezon da devam etti.

Ligin ilk yarısında sahasındaki 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 18 puan toplayan Galatasaray, maç başına 2 puan ortalaması yakaladı.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 9 puan alabildi. Galatasaray'ın dış sahadaki puan ortalaması 1,12 oldu.

SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, sezonun ilk yarısında sakatlıklardan dolayı sıkıntılı bir süreç geçirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte, ilk yarıda Radamal Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama uzun süreli sakatlık yaşadı.

Galatasaray Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Jean Michael Seri ve Şener Özbayraklı gibi önemli futbolcularından da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta yararlanamadı.

ŞAMPİYONLUK SAYISINDA RAKİPSİZ

Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 12. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 8 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

Terim, ayrıca ligde üst üste en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına da sahip. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 kez mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY'DA 20 KUPA KAZANDI

Fatih Terim, Galatasaray'da daha önce 20 kez kupa sevinci yaşadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 8 lig, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.